SAR-meeting is hoogdag voor luchtvaartspotters

De SAR-meeting in Koksijde is ook een topdag voor luchtvaartspotters en vliegtuig- of helikopterfotografen. Defensie trof voor hen speciale voorzieningen en nodigde tweehonderd internationale spotters uit.

Ook de jonge spotter Jannes Vervaet is erbij. Hij heeft vooral oog voor de Seaking van de Duitse marine. "Daarnet is er een Duitse Seaking vertrokken, die gaat straks winchen. Hij gaat slalommen tussen tonnen en dan heb je een poortje waar ze door moeten met een emmer en dan moeten ze goed kunnen mikken." Sommige spotters hebben vanmorgen vroeg ook flink wat kilometers gereden om deze internationale heliteams aan het werk te zien. Ze komen van ver over de landsgrenzen voor dit evenement. Hans van Lierop kwam speciaal uit het Nederlandse Zomereind. "Die Noorse helikopter is toch wel de mooiste vind ik persoonlijk. mooi en groot."

Van de NH90 hebben de Nederlandse spotters al veel foto's want ze gebruiken hem zelf ook. Maar ook Noordzeehelikopters Vlaanderen uit Oostende doet Search en Rescue opdrachten in Nederland. (Lees verder onder de foto)

Bekijk ook: