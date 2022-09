Sanering stortplaats in Woumen: "Ook drinkwater mogelijks in gevaar"

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zal de stortplaats in Woumen laten saneren. Dat komt na de Pano-reportage over de impact van vroegere stortplaatsen op het milieu en de gezondheid. De stortplaats met gevaarlijke stoffen ligt op enkele honderden meters van het waterbekken De...

OVAM zal eerst nog ecotox-testen uitvoeren om het ecotoxicologisch risico beter in kaart te brengen. Op basis van de voorlopige resultaten heeft OVAM nu al beslist dat de bodemsanering van de stortplaats aan de Rapestraat in Woumen, bij Diksmuide, noodzakelijk is. Er gebeuren ook PFAS-analyses.

