De Antwerpenaar kreeg zondag 76.702 stemmen, maar dat maakt hem nog niet de populairste. In Mesen trokken zondag net geen zevenhonderd inwoners naar de stembus. Liefst 66 procent van hen stemde op de burgemeester. In Antwerpen kleurde maar 27 procent van de Antwerpenaars het bolletje achter de naam van De Wever. Ook populair is Bart Dochy, de lijsttrekker van CD&V/VD in Ledegem. Hij haalde 55 procent van de stemmen.

