Sander Loones: "Ongepast om nu al nee te zeggen tegen het Belang"

Sander Loones trok de West-Vlaamse kamerlijst voor N-VA. Hij herhaalt vanavond dat zijn partij eigenlijk tegen het cordon sanitair is, waarbij andere partijen principieel niet met Vlaams Belang willen samenwerken.

"We hebben in het verleden al benadrukt dat Vlaams Belang hun Vlaams-nationalisme anders invult dan wij. Maar anderzijds heeft de kiezer een serieuze stem gegeven vandaag", zo reageert Loones.

"Wij zijn tegen het cordon, maar dat betekent niet dat we meteen samen in een regering zullen stappen", gaat de Koksijdenaar verder. "We zullen zien wat de gesprekken met het Vlaams Belang opleveren en met welke voorstellen ze komen. Vandaag zou het ongepast zijn om bij voorbaat nee te zeggen tegen die partij."