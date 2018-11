Sander Loones legt maandag eed af als minister van Defensie

De 39-jarige Loones zetelt sinds 2014 in het Europees parlement en is ondervoorzitter van N-VA. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst, waar hij vijf jaar geleden nauw betrokken was bij de federale regeringsonderhandelingen. De 39-jarige Sander Loones wordt de jongste minister in de regering-Michel. Enkel staatssecretaris Zuhal Demir is iets jonger.

Loones is afkomstig uit kustgemeente Oostduinkerke, een deel van Koksijde, waar hij nog woont. In oktober trok hij de N-VA-lijst in Koksijde.

Dat hij minister Vandeput zou opvolgen, had zijn partij al vorige week aangekondigd. Vandeput gaat zich de komende weken voorbereiden op zijn burgemeesterschap in Hasselt. Loones wordt in het Europees parlement opgevolgd door de 28-jarige Ralph Packet uit Tervuren, de vroegere voorzitter van Jong N-VA.