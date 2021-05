Sancta Maria gaat dan toch dicht

Maar het dalende aantal leerlingen en de noodzakelijke investeringen in de verouderde schoolgebouwen wogen blijkbaar zwaarder. Dat betekent dat eind schooljaar 2021-2022 de schoolpoort definitief sluit.

Het was anderhalf jaar afwachten tussen hoop en vrees voor de 150 leerlingen en hun ouders van de Sancta Maria school in Ruiselede. En nu is de kogel door de kerk. De school moet dicht. Het dossier was intussen één groot kluwen geworden. Er kwam zelfs nog een bemiddelaar om de zaak te ontwarren en iedereen opnieuw rond de tafel te krijgen. Maar nu blijkt volgens de vakbond dat de sluiting van de school altijd al de rode draad was.

Bert Feys, COC West-Vlaanderen: “Die bemiddelaar had de taak om het participatieproces terug vlot te trekken zodat de mensen terug on speaking terms waren. Maar om de een of andere reden is daar iets fout gelopen. Men heeft van die bemiddeling een beslissingsorgaan gemaakt. En plots kregen wij, op het einde van die bemiddeling waarvan wij geen tussentijdse resultaten gekregen hadden, de mededeling: Ruiselede sluit. Dat was een donderslag bij heldere hemel.”

