Sanapolis wordt vaccinatiecentrum van Damme

De voorbije dagen moesten de gemeenten via hun Eerstelijnszone op zoek naar geschikte plaatsen voor de inrichting van een vaccinatiecentrum. Burgemeester Joachim Coens stelde namens Damme de zorgsite Sanapolis in Sijsele voor.

Het voorstel werd ook onmiddellijk gedragen door de gemeente Maldegem en kon rekenen op interesse vanuit Eeklo en Sint-Laureins.

De zorgsite Sanapolis bevindt zich in een groene omgeving langs de gewestweg N9 Brugge-Gent op de grens van Sijsele (Damme) en Donk (Maldegem). De site is vlot met het openbaar vervoer ontsloten. Met de auto is de site vlot via grote verkeersassen bereikbaar vanuit de verschillende gemeenten. Sanapolis beschikt over een ruime parking.

“De ligging en de inrichting van het gebouw sluit perfect aan bij de noden voor een vaccinatiecentrum”, licht burgemeester Joachim Coens toe. “Het is gebouwd op maat van medische zorgverlening en die is er ook nog altijd aanwezig. Er zijn verschillende ingangen, voldoende wachtruimten en mogelijkheden om meerdere vaccinatielijnen op te zetten. Het volledige gebouw is ook toegankelijk voor minder mobielen en rolstoelgebruikers.”

Geen hinder voor sport- en cultuurverenigingen

Uiteindelijk zal de aanvraag voor het vaccinatiecentrum op de site Sanapolis in Sijsele (Damme) ingediend worden door Stad Eeklo. Het centrum zal, als de Vlaamse overheid de aanvraag aanvaardt, ten dienste staan van Maldegem, Eeklo en Sint-Laureins uit Eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland en Damme uit de Eerstelijnszone Oostkust. Het stadsbestuur dankt alle gemeenten en zones voor de prima samenwerking.

Sanapolis zal meewerken om vrijwilligers in te schakelen voor het vaccineren. Het kijkt daarvoor eventueel naar de oud-medewerkers van het ziekenhuis en het naastgelegen woonzorgcentrum. Omwille van de centrale ligging en vlotte bereikbaarheid nam burgemeester Coens eerst ook contact met Brugge en Beernem om hen de mogelijkheid te bieden zich bij het project aan te sluiten voor een deel van hun bevolking.

Een niet te onderschatten voordeel bij het gebruik van Sanapolis is de beschikbaarheid op langere termijn. Damme wil immers vermijden dat de herstart van het verenigings- en sociaal leven wordt gehypothekeerd door een bezetting van gemeenschaps- of sportinfrastructuur.

Blankenberge en Knokke-Heist

De inwoners van Blankenberge, Zuienkerke en De Haan kunnen dan weer terecht in het casino van Blankenberge, de inwoners van Knokke-Heist in het plaatselijke sporcentrum Molenhoek.

