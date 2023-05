Sanapolis krijgt nieuwe invulling

Het voormalige ziekenhuis AZ Alma in Sijsele bij Damme wordt een ontmoetings- en belevingsplaats voor sport, beweging en zorg. Sanapolis, zo heet het gebouw nu, is grondig gerenoveerd en krijgt een nieuwe invulling.

Het gebouw in Sijsele heeft een ruime geschiedenis. Het begon als een TBC-sanatorium. Veertig jaar later werd het omgetoverd tot een school voor verpleegkundigen, en vanaf de jaren 1960 is het een algemeen ziekenhuis. Dat was zo tot 2017, zes jaar later krijgt het gebouw eindelijk een nieuwe bestemming.

Multifunctionele site

Momenteel zit Vitamove, een sportmedische beweegschool, al in de gebouwen van het voormalig ziekenhuis. Met de komst van Sanapolis als multifunctionele site komt daar ook een feestzaal, therapeutische kinderboerderij en een sporthotel bij. Luc Verhelst van Sanapolis geeft meer uitleg: "Nu wordt Sanapolis een heel multifunctionele site die draait rond drie pijlers: alle wat met sport en beweging te maken heeft. Ten tweede alles rond maatschappelijke gezondheid en zorg en een derde pijler is toerisme."

De huidige polykliniek van AZ Alma blijft. De grote opening van Sanapolis volgt in juni.