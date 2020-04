Samenscholing & overdosis in Waregems appartement

Op het appartement in de Stormestraat in Waregem waren op het moment van de tussenkomst drie mannen aanwezig. Het gaat om een 55-jarige man uit Waregem en een 25-jarige man uit Gent. De identiteit van de derde man is nog niet gekend. Twee van hen werden met een vermoedelijke overdosis naar het ziekenhuis overgebracht. Ze hadden verschillende drugs ingenomen, maar het is nog niet duidelijk wat precies de boosdoener was. Het voorlopig niet-geïdentificeerde slachtoffer verkeerde een tijdje in levensgevaar, maar is ondertussen aan de beterhand. Het andere slachtoffer mocht het ziekenhuis zaterdag al verlaten.

Appartement van SV Zulte Waregem

De politie maakte processen-verbaal op voor de drugsfeiten en voor de inbreuken op de coronamaatregelen. De exacte omstandigheden worden echter nog onderzocht. Zo is het niet bekend hoe de betrokkenen in het appartement belandden. Het bewuste appartement wordt gehuurd door voetbalclub SV Zulte Waregem, maar bij de feiten zijn geen spelers van de club betrokken.