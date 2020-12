Samen studeren kan weer

Op die manier moet het opnieuw mogelijk worden om veilige studieruimtes te voorzien in bijvoorbeeld bibliotheken, sporthallen en dergelijke. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez uit Wingene.

Start blokperiode

Half december start voor de studenten hoger onderwijs opnieuw de blok- en examenperiode. Op dat moment hebben ook veel leerlingen uit het secundair onderwijs examens. Omdat niet iedereen thuis over een stille leerruimte beschikt, is er volgens CD&V'er Brecht Warnez bij de scholieren en studenten vraag naar veilige publieke studieruimtes.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft begrip voor de vraag van de scholieren en studenten en stuurt samen met zijn collega's van Onderwijs Ben Weyts en Jeugd Benjamin Dalle een omzendbrief naar de lokale besturen. De steden en gemeenten krijgen daarin richtlijnen over de heropening van infrastructuur voor blokkende studenten. Het gaat dan onder meer om het garanderen van afstand tussen studerende studenten, het veilig betreden en verlaten van de studieruimtes, de optimale verluchting, enz...

Samenwerking lokale besturen

Volgens minister Somers hebben steden en gemeenten bij de vorige blokperiode "bewezen dat er heel veel mogelijk is". Volgens de Open Vld-minister willen veel lokale besturen de scholen helpen, maar is het niet altijd eenvoudig om de weg te vinden in de vele coronamaatregelen.

"We gaan zorgen voor duidelijkheid en houvast. Zo kunnen er veel scholieren, scholieren en studenten geholpen worden", vult minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan. Minister van Jeugd Benjamin Dalle is tevreden met de samenwerking met de lokale besturen. "Zij staan het dichtst bij de jongeren en weten beter dan wie dan ook waar de meest urgente noden zich bevinden", zegt Dalle.

Vraagsteller Brecht Warnez is tevreden met het initiatief van de regering. "Een goede studieomgeving is cruciaal voor goede studieresultaten maar ook voor het mentale welzijn van de studenten. Als we die lokaal organiseren vermijden we bovendien overvolle studentensteden".

