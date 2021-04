Samen op de motor... met een husky!

Wat een vertederend beeld! Een Siberische husky met een blitse motorbril op, die geniet van een tochtje in een zijspan.

Samen met haar baasje Maarten Mollie uit Marke heeft Matisse zo al duizenden kilometers achter de rug. Matisse is een Siberische husky van twee jaar oud. Ze zit stevig vastgemaakt en heeft een motorbril op om zich tijdens het rijden te beschermen tegen de zon en de rondspattende steentjes. De avonturen van Maarten en Matisse kan je volgen op Tiktok (@sidetours).

Kortrijk ontdekken

Binnenkort plant Maarten trouwens toeristische tours in Kortrijk met z’n zijspanmotor. Een unieke manier om de stad te ontdekken. Met of zonder Matisse erbij, dat is nog niet helemaal duidelijk.