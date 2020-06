Safe Summerplan van De Panne vanaf morgen van kracht

Vanaf morgen is het 'Safe Summerplan' in De Panne van kracht. In de Zeelaan wordt vandaag eenrichtingsverkeer ingevoerd en worden de eerste zomerterrassen geïnstalleerd.

In deloop van volgende week plaatst het lokaal bestuur ook nog fietsenstallingen en bloembakken. Er komen ook een aantal extra sanitaire voorzieningen. In de Zeelaan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Markt richting het kruispunt Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan. Fietsen mag in beide richtingen maar wandelaars moeten steeds rechts houden.

Vier pijlers

Het Safe Summerplan focust zich op vier pijlers en is van kracht van zaterdag 20 juni tot en met 15 november.

voorspellen en monitoren van drukte op het strand en in het handelscentrum

bijzonder inzet op meer sanitaire installaties, verspreid over het grondgebied

een duidelijk inrichtings- en circulatieplan voor Zeedijk en handelscentrum

een helder en breed uitgerolde communicatiecampagne

De vijfde pijler van het plan, het touwtjessysteem op het strand werd vorige week al afgevoerd.

Extra wandelpaden

De Panne legde ook twee kilometer extra wandelpaden aan op het strand. Daar kunnen mensen in de zon wandelen, als er op de dijk nog geen zon is. Er zijn ook aparte plekken voorzien voor go-carts. Zij mogen niet meer op de dijk rijden. De dijk is in twee stroken verdeeld, heen en terug, zodat mensen elkaar niet kruisen.