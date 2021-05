CD&V schuift Sabine de Bethune naar voor als kandidaat-rechter bij het Grondwettelijk Hof. Ook voormalig Vlaams minister Joke Schauvliege is kandidaat, maar CD&V kiest voluit voor haar fractieleider in de Senaat.

De Kortrijkse Sabine de Bethune is dé geknipte kandidaat voor CD&V, zegt de partij. Ze heeft zich jarenlang ingezet voor mensenrechten, en de vrouwenrechten hier en wereldwijd. Ze is senator sinds 1995, als senaatsvoorzitter was ze ook nauw betrokken bij de zesde staatshervorming. Na onderling overleg staat de Bethune bij de geheime stemming morgen op de eerste plaats, Schauvliege op de tweede plaats.