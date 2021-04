Sabine de Bethune kandidaat-rechter bij Grondwettelijk Hof

Ook Vlaams minister Joke Schauvliege is dat. Een van beiden moet opvolgster worden van Trees Merckx-Van Goey, die binnen enkele maanden met pensioen gaat, en die voor haar carrière bij het Grondwettelijk Hof parlementslid was voor de Vlaamse christendemocraten.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit twaalf rechters: zes Franstaligen en zes Nederlandstaligen. Het gaat om zes ervaren juristen en zes gewezen politici, die minstens vijf jaar in een parlement moeten gezeteld hebben. De traditie wil dat een partij voor die tweede categorie steeds twee namen van kandidaten indient wanneer een rechter met pensioen gaat. Dat is wettelijk verplicht. De voordracht door Kamer of Senaat moet met een tweederdemeerderheid gebeuren. De Bethune (62) zetelt al jarenlang in de Senaat. Tussen 2011 en 2014 was ze voorzitster van de Hoge Vergadering