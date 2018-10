Sabien Lahaye-Battheu wordt gedeputeerde

Zoals bekend zal de provincie geleid worden door een coalitie van CD&V, Open Vld en sp.a. Ook haar stadsgenoot Jurgen Vanlerberghe (sp.a) wordt gedeputeerde, net als Bart Naeyaert en Jean de Bethune (CD&V), die dat al waren. Volgens Lahaye-Battheu was het tijd om iets anders te doen en koos ze voor een uitvoerend mandaat. Bij de provincieraadsverkiezingen was ze vanop de tweede lijstduwersplaats, met 7.234 stemmen de tweede verkozene voor Open Vld in het district Oostende-Ieper-Diksmuide.

Toerisme en Ruimtelijke Ordening

Lahaye-Battheu wordt in de deputatie bevoegd voor Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed, Personeel, Onderwijs, Bouwberoepen en Gebouwen. “De afgelopen 6 jaar gaf Open Vld een verfrissende toets aan de deputatie. Met de bevoegdheden Toerisme en Ruimtelijke Ordening kunnen we nog nadrukkelijker onze stempel op het provinciaal beleid drukken. Het belooft alvast een boeiende legislatuur te worden", besluit ze.