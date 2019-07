's Avonds in zee? 't Is verboden, maar mensen doen het massaal

De tropische hitte heeft een neveneffect aan de kust. Voor heel wat mensen is het verleidelijk om ’s avonds in zee te zwemmen, nadat de redders het strand verlaten hebben. Maar dat is verboden.

Wanneer de redders om half zeven 's avonds hun reddingsposten verlaten, moet iedereen uit het water. Maar even later zijn er toch veel baders die opnieuw de zee induiken. En wanneer er geen redders zijn, mag dat niet. Heel wat badgasten blijken niet op de hoogte, maar wanneer zwemmers buiten de toegelaten uren of in een onbewaakte zone gaan zwemmen, kunnen ze een gasboete krijgen.

Redders langer op post?

Blijkbaar worden de gevaren van zwemmen in zee nog altijd onderschat, maar de vraag stelt zich ook of de strandredders in een hittegolf wat langer moeten blijven? An Beun van de intercommunale kustreddingsdienst zegt dat dat praktisch niet haalbaar is. 'Een hittegolf zoals we die nu kennen, is heel tijdelijk en dan is het moeilijk om alle werkschema's overhoop te halen.' Tegelijk roept ze badgasten op om verantwoordelijk te zijn.