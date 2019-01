Rvt's breiden minder uit wegens kortere wachtlijsten

Heel wat woonzorgcentra sturen hun plannen voor een nieuwbouw of uitbreiding bij. Want de voorbije jaren zijn de wachtlijsten flink gedaald, en een overaanbod zou alleen maar zorgen voor lege kamers.

Op twintig jaar tijd is het aantal erkende RVT-bedden in Vlaanderen meer dan verdubbeld, van 18 000 naar 48 000. Om lege rusthuiskamers te vermijden kent de overheid geen nieuwe rusthuiserkenningen meer toe voor de periode 2020-2025. Eerder vergunde bedden op overschot kunnen wél omgezet worden. In Zedelgem bouwen ze om die reden geen nieuw rusthuis, maar opteren ze voor een kleinere uitbreiding van het bestaande woonzorgcentrum. Wielsbeke en Torhout krijgt dan wel weer een gloednieuw rusthuis, maar dat laatste zal minder kamers tellen dan de oorspronkelijke plannen die al vijf jaar oud zijn.

Zedelgem: geen nieuwbouw op Maartenshove, wel uitbreiding Klaversveld.

Het publiek-private woonzorgcentrum Klaverveld in Zedelgem is bijna twee jaar open en er verblijven 136 bewoners. Nog eens vijftig assistentiewoningen zijn rechtstreeks met het rusthuis verbonden. Sinds de opening van Klaverveld zijn de wachtlijsten zo goed al verdwenen. Daarom gaat de bouw van een tweede nieuwe rusthuis, op de gronden van het gesloopte Maartenshove in Loppem, niet door. Ten laatste over vijf jaar komt er wel een kleinere uitbreiding bij het bestaande gebouw.

"We hebben nog 143 vergunningen in onze schuif, we moesten tegen 1 februari aan de overheid onze plannen daarmee bekendmaken. Een nieuw rusthuis op Maartenshove van die omvang is niet aan de orde. We gaan nu voor uitbreiding met 76 kamers en 6 kortverblijf. Die overige zestig bedden zullen we omzetten in dagcentra en persoonsgebonden zorgondersteuning", zegt Kurt Ryheul, algemeen directeur zorg en welzijn vzw.

Wielsbeke: bouw van nieuw openbaar rusthuis met 82 bedden

De gemeente Wielsbeke heeft ook de knoop doorgehakt. Het bouwt een compleet nieuw openbaar rusthuis bouwe in eigen beheer. In het verleden was daarover al eens discussie met N-VA. Het aantal bedden zal stijgen van 71 naar 82, met een toename van het aantal RVT-bedden, omdat het aantal zwaar zorgbehoevenden in stijgende lijn zit.

Torhout: woonzorgsite langs Noordlaan zonder AZ Delta maar met rusthuis Koekelare

In Torhout is al vijf jaar sprake van een nieuw rusthuis langs de Noordlaan met meer dan 150 bedden en een vijftigtal assistentiewoningen. Dat zou gebeuren door de vzw gezondheids- en bejaardenzorg Houtland in samenwerking met het Sint-Rembertziekenhuis. Maar het ziekenhuis is intussen een onderdeel van AZ Delta en dat trekt zich terug uit het hele project. In de plaats zal nu een kleinschaliger zorgsite komen, gelinkt aan het rusthuis Meunyckenhof in Koekelare.

Dat blijkt uit de statuen van de vzw in het Staatsblad. De directeur van dat woonzorgcentrum, Frank Vanneuville is aangesteld als nieuwe bestuurder voor het nieuwe rusthuis in Torhout. Hij komt in de plaats van een drietal andere bestuurders die in december ontslag namen, onderwie Wim Allemeersch (50), oud-directeur van het Sint-Rembertziekehuis. Die laatste verlaat het AZ Delta ziekenhuis en wordt de nieuwe directeur van het Wit-Gele kruis Oost-Vlaanderen.