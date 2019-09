RVT-bewoners volgen concert via livestream

Vandaag trad Swingband ‘Along Comes Mary’ op in cultuurcentrum Jan Tervaert in Hamme. Dankzij de samenwerking met 19 cultuurcentra, werd dit gelivestreamd naar 24 woonzorgcentra, onder meer naar Woon- en zorgcentrum Hof Demeersseman in Ichtegem.

45 senioren keken er naar de muziekvoorstelling over Expo 58.

Oudere, minder mobiele senioren kunnen op deze manier langer aan cultuur participeren. Tegelijk geeft het sommige cultuurcentra de kans om hun publiek te verruimen en kennis te maken met een publiek dat ze anders moeilijk bereiken.

In 1958 stond de wereldtentoonstelling aan de Heizel symbool voor het geloof in vrijheid en vooruitgang. Het trok een massaal publiek dat stomverbaasd was over dingen die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen. Dit is de perfecte voorstelling voor een ouder publiek om die herinnering van onder het stof te halen.