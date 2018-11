Ruwbouw zwembad en sporthal af in Diksmuide

In Diksmuide is de ruwbouw van de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad op het sportpark De Pluimen klaar.

Het zwembad telt zowel een competitie-, een initiatie- als een peuterbad. Naast de grote sporthal zijn er ook nog tal van andere zalen voor specifieke sporten. Na de bouwvakkers kunnen de vakmannen aan de slag die zorgen voor de binnenhuisinrichting. Het hele project kost 13 miljoen euro en moet tegen de zomer van volgend jaar klaar zijn.

Het gaat om een energiezuinig zwembad dat heel wat kosten zal besparen. Het competitiebad is 25 op 15 meter en telt 8 banen. Het peuterbad in aanbouw zal uiteindelijk 80 vierkante meter tellen en in het instructiebad komt een beweegbare bodem. Die kan de diepte van het bad laten variëren van 1.80 m tot 0 cm. ’s Nachts kan dat volledig naar boven komen om energie te besparen en de warmte van het zwembad niet te verliezen.