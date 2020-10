Vandenberghe was in 2018 nieuw in de politiek, en haalde meteen een mooie score. Het leverde haar de functie van schepen van Dienstverlening, Deelgemeenten, Nette Stad en Kortrijk Spreekt op. Al was ze ook niet helemaal onbekend met politiek: ze werkte een tijd lang bij de stad Kortrijk en op het kabinet van toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck.

Nu is ze dus waarnemend burgemeester.

Bekijk ook: