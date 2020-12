Rustige zaterdag in West-Vlaamse winkelstraten

Op zaterdag is de grote drukte in de winkelstraten van de grote West-Vlaamse steden uitgebleven. Zowel in Brugge, Kortrijk als Oostende waren er geen problemen. In Oostende spreekt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) zelfs van een kalmere dag.

Zaterdag was de eerste weekenddag waarop de niet-essentiële winkels opnieuw waren geopend. In de grootste winkelsteden werd gevreesd voor grote drukte maar die bleef uit. In Kortrijk, Brugge en Oostende waren nergens problemen. "In de winkelstraten was het gezellig druk maar alles bleef beheersbaar. We moesten nergens ingrijpen", zegt burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V).

Ook in Kortrijk bleef alles onder controle met een gezellige drukte. De druktebarometer bleef er de hele dag op groen staan en de stewards hadden alles onder controle. De parkings waren er maar halfvol.

In Oostende was het zelfs opvallend rustig in de winkelstraten. Van een toestroom van dagjestoeristen met de trein was zaterdag geen sprake. "We hadden toch wat volk verwacht maar eigenlijk bleef het verbazend rustig. De politie moest geen enkele tussenkomst doen en alles bleef onder controle", zegt burgemeester Bart Tommelein.

Lees ook