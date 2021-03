Rustige start van verlengde paasvakantie aan zee

De druktebarometer aan de kust ging in Oostende even naar lichtgroen, gezellig dus, maar eigenlijk was het nog nergens druk.

Dubbel zoveel boekingen in vakantieparken

Vakantieparken noteren in elk geval meer boekingen, dubbel zoveel. Sunparks in Oostduinkerke noteert een opvallende stijging van het aantal boekingen.

Caroline Lahou, algemeen directeur van Sunparks: "Op één week tijd is onze bezetting eigenlijk voor deze week volledig verdubbeld. We zijn van achteraan in de dertig procent bezetting naar bijna 80% bezetting gegaan. Dus voor ons hebben we eigenlijk nu een derde week paasvakantie erbij".

Het vakantiepark neemt dan ook z’n voorzorgen en zet meer stewards in. Zo worden de gasten bijvoorbeeld tijdens het boeken gecontroleerd op hun gezinsbubbel. "Verder hebben we ook extra stewards ingezet vanaf vandaag, die het centraal gebouw maar ook het park in het algemeen extra zullen controleren op de maatregelen".