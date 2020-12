Rustige namiddag in West-Vlaamse winkelstraten

Vandaag is de eerste zaterdag sinds de heropening van de niet-essentiële winkels. Hoewel de Brusselse Nieuwstraat ondertussen al vroeg was afgesloten door de drukte, viel het in andere (West-)Vlaamse steden goed mee. Zo ook in Brugge: daar was het redelijk rustig winkelen. Bekijk hieronder de foto's.

Kortrijk gebruikt druktebarometers om de drukte te monitoren op de belangrijkste hotspots in de stad. Net als in Brugge bleef het in de winkelstraten kalm.

De kustbarometer geeft aan dat het ook in de kuststeden overal rustig bleef.

