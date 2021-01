Rustig in Kortrijk ondanks aankondiging protest

De afgelopen dagen merkte de politie van Kortrijk op verschillende sociale media en via Whatsappgroepen een oproep tot mogelijk protest tegen de avondklok. Er werden extra patrouilles ingezet, maar voorlopig blijft het rustig in de stad.

De politie stationeerde zich op diverse strategische plaatsen om mogelijke protestanten zo goed mogelijk op te vangen. Patrouilles zijn aanwezig op onder andere de Grote Markt en in de winkelstraten.

Ze willen vooral mogelijke schendingen van het verbod op samenscholing vermijden en geen grote groepen zien samentroepen. Dat lijkt voorlopig ook niet het geval, want er kwamen nog geen actievoerders opdagen.Ook in andere West-Vlaamse steden en gemeenten blijft het al bij al rustig. Het blijft afwachten of dat vanavond ook zo blijft wanneer de avondklok in zicht komt.