Rusthuismoorden: oppositie spaart meerderheid niet op gemeenteraad Oostrozebeke

De oppositie in Oostrozebeke heeft op de gemeenteraad zwaar uitgehaald naar het gemeentebestuur, over haar aanpak in de zaak van de rusthuismoorden.

Het onderzoek naar de vermeende rusthuismoorden blijft de gemoederen beroeren in Oostrozebeke. Er zouden drie moorden en zes moordpogingen geweest zijn met insuline. Het onderzoek loop al een tijd, "maar op vraag van het gerecht hebben we alles stil gehouden," houdt de meerderheid vol.

"Waarom?"

De kwestie kwam gisteren opnieuw aan bod op de gemeenteraad. Inspraak.nu haalde zwaar uit naar het huidig bestuur. "Alles verzwijgen is puur wanbeleid," klonk het gisterenavond. "Zonder de pers hadden we nooit geweten wat er gaande was. De meerderheid hield hier op alle gemeenteraadszittingen vol dat alles prima was in het woonzorgcentrum, terwijl het gerechtelijk onderzoek al liep."

Het gemeentebestuur houdt vast aan haar zwijgplicht, en verwijt de oppositie dat ze alles uit de context rukken. Waarop de oppositie:"Op de infoavond zijn nog eens twee latere pogingen verzwegen. Waarom?"

Zenuwen op scherp

Of het gerecht al een spoor heeft, sinds de grote media-aandacht, is nog onduidelijk. De zenuwen staan wel op scherp: vorige week deed een bewoner -die een eerdere moordpoging met insuline zou hebben overleefd- een verdachte suikerval. Experten van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem staan het woonzorgcentrum intussen bij over hoe ze de opslag en bedeling van medicatie kunnen organiseren.