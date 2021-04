Rusthuisbewoners volgen concert in Avelgem via livestream

Bewoners van meer dan 50 Vlaamse woonzorgcentra kunnen deze namiddag van een live-concert genieten vanuit GC Spikkerelle in Avelgem. Via livestream wordt het concert op groot scherm getoond zodat iedereen kan meegenieten.

Vanmiddag brengen Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski, Jan De Smet, Wouter Berlaen, Ad Cominotto en Stoy Stoffelen de muzikale voorstelling “Smartschade”.

“Met dit initiatief willen we de kans geven aan oudere, minder mobiele senioren om te genieten van een culturele voorstelling, vertelt Bart Beuten, directeur van Cultuurconnect. “Zij kunnen op deze manier een optreden bijwonen, zonder de verplaatsing naar het cultuurcentrum fysiek te moeten maken. Maar ook mensen met een beperking die verblijven in een zorgcentrum, laten we graag meegenieten van cultuur. Door corona zijn de activiteiten en uitstapjes ook voor hen heel beperkt.”

Samenwerking tussen cultuurcentra en zorgcentra

De voorstelling vindt plaats in Gemeenschapscentrum Spikkerelle (Avelgem) en wordt in samenwerking met 20 cultuurcentra van daaruit gestreamd naar verschillende woonzorgcentra. GC Spikkerelle en de woonzorgcentra verzorgen de cultuurbeleving van het publiek op afstand en gebruiken hun expertise om bij te dragen aan de totaalbeleving en de sfeercreatie.

Zo wordt onder andere een publieksopwarmer voorzien, zijn er flyers en affiches en scheurt iemand ook de tickets bij het binnenkomen. Het cultuurcentrum ondersteunt het woonzorgcentrum in technische faciliteiten (zoals geluidsversterking, groot scherm, verduisterende gordijnen).