Naar de markt gaan. Voor veel bewoners van woonzorgcentra is het niet evident. Daarom heeft rusthuis Maria Ter Ruste in Zwevezele zelf een markt georganiseerd.

Bewoners en buurtbewoners kunnen hun inkopen doen op de parking van het woonzorgcentrum. Een nostalgisch moment want velen trokken vroeger wekelijks naar de markt.

Wim Velghe, directeur: "We doen dit jaarlijks. Er zijn verschillende standhouders. Een zuivelkraam, wat kledij en we hebben ook een specifiek aanbod naar onze mensen toe. Ik denk aan slaapkleedjes en pantoffels, maar ook handtassen, bloemen en snoep. Lekkere pannenkoeken gaan er ook altijd in."