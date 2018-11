Rust teruggekeerd op V-Texsite Kortrijk

Na een aantal interventies van de politie werd in september een toegangsverbod ingevoerd voor de volledige site, dit tussen 18 uur en 6 uur. Dit verbod loopt morgen af.

Opkuisactie

Samen met politie en buurtwerk V-tex nam de stad een aantal maatregelen om van de site opnieuw een aangename plaats te maken voor buurtbewoners en gebruikers van het Poortgebouw. Zo organiseerde de stad een grote opkuisactie in samenwerking met de buurtbewoners. Ondertussen is de rust teruggekeerd en zijn er geen redenen om het toegangsverbod te verlengen. Uiteraard houdt de politie alles goed in de gaten.

