Het is vannacht rustig gebleven in het asielcentrum van Poelkapelle. De nacht ervoor was er een vechtpartij, en ook de dag daarvoor. Toen gingen zo’n 40 vluchtelingen met elkaar op de vuist.

Negen asielzoekers zijn intussen opgepakt en ondergebracht in andere asielcentra. Er is ook een opnamestop, zodat de rust volop kan terugkeren in het centrum. De directie houdt ook gesprekken met de bewoners over de oorzaken en over hoe ze dit in de toekomst kunnen vermijden.

Bij beide vechtpartijen waren vooral Afghanen en Palestijnen betrokken. Zij hebben intussen aangegeven dat ze in de toekomst de vrede willen bewaren.

