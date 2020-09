Run to Kick Cancer sponsort kinderkankeronderzoek

Run to Kick Cancer is dit jaar een online initiatief waarbij iedereen zelf de handen uit de mouwen moet uitsteken om extra geld in te zamelen voor beter en meer kankeronderzoek dat heel specifiek gericht op het vinden van nieuwe remedies voor kinderen. Kankerspecialist Bram De Wilde uit Oostende en loopster Chiistine Van Nuffel uit Tielt leggen uit hoe waardevol de sponsorloop is.

Relatief zeldzaam

Het probleem is de relatieve zeldzaamheid van kinderkanker. Bram De Wilde: "Als je kijkt naar kanker in de algemene populatie, maken kinderen nauwelijks 1 procent uit. Maar het gaat toch wel om zo'n 300 a 500 gevallen per jaar in België". 70 à 80 procent van de getroffen kinderen geneest, maar de behandelingen zouden nog veel beter kunnen. De kankers die het meest voorkomen bij kinderen zijn leukemie en allerlei soorten hersentumoren. Maar in het specifieke kinderkankeronderzoek boekt men te traag vooruitgang. Er is te weinig investeringszin.

Doorgedreven onderzoek heeft meer centen nodig en dat is nu het goede doel van Kick cancer. Christine zal deelnemen met al haar collega's. Samen willen ze een duit in het zakje doen om via de online loopwedstrijd drie miljoen euro in te zamelen. "Je kan kiezen, hoeveel kilometer, van thuis uit, met vrienden, met collega's het enige wat je moet doen is geld inzamelen". Op de webpagina van Kick Cancer vind je alle informatie over hoe je zelf kan deelnemen en mensen motiveren om mee te investeren in een betere behandeling van kinderen met kanker. Vorig jaar werd er meer dan 600.000 euro ingezameld.