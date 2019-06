Sinds gisteravond zijn er al zo'n 20 interventies genoteerd voor het noodweer. Er is vooral stormschade door omgewaaide bomen of takken op de weg. Vandaag zijn er al 11 bijkomende interventies geteld, waarvan een boom op 2 wagens in de Pieter Deswartelaan in Nieuwpoort.

Ook in de Félix Verhaeghestraat in Waregem werd een boom uit de grond gerukt door de felle wind.