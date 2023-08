Rukwinden en regen: WeCanDance festival bouwt zeedijk als bescherming

Het WeCanDance festival in Zeebrugge bereidt zich volop voor op regen en rukwinden komend weekend. Een aangelegde zanddijk beschermt de festivalsite tegen hoogtij.

Wat normaal een zonovergoten dansfestival moet zijn, dreigt uit te draaien op een modderpoel. Nog nooit kwam het water zo dicht. Zondag voorspellen ze golven tot zelfs twee meter.

Het WeCanDance festival van zaterdag en zondag op het strand van Zeebrugge ontvangt zo'n 30.000 bezoekers.

Overdekte podia

Naast regenbotten in plaats van sandalen en een poncho als alternatief voor de bikini, neemt ook de organisatie de nodige maatregelen. "We hebben zelf een soort zanddijk gegraven zodat we beschermd zijn tegen hoogtij", zegt Evelien De Lint van WeCanDance.

"Dranktenten krijgen extra zeilen zodat bezoekers droog kunnen aanschuiven en zeven podia zijn sowieso al overdekt."

De organisatie volgt de weersvoorspellingen op de voet met een team van experten. “De veiligheid van de 30.000 bezoekers en de medewerkers staat voorop." Zondag voorspellen ze rukwinden aan zee met uitschieters tot 80 kilometer per uur.

Wie weet wordt het tweede festivalweekend op 12 en 13 augustus zonnig en droger.