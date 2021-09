De bewoners van de Weefschoolstraat in Ruiselede worden vandaag letterlijk in de bloemetjes gezet. Vanaf nu krijgen zij een jaar lang de titel van 'Beste Buurt van Vlaanderen'. Het is een prijs die de Koninklijke Unie van de Floristen van België uitreikt. De KUFB zocht naar een buurt die net iets meer te bieden heeft dan anderen. Het was de mix tussen jong en oud die de jury wist te bekoren.