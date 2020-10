Ruim helft leerlingen De Vliegeraar Sint-Baafs-Vijve in quarantaine

In basisschool De Vliegeraar in Sint-Baafs-Vijve zijn 135 kinderen in quarantaine gezet na drie bevestigde besmettingen. Ze volgen thuis les of krijgen thuis opdrachtjes.

Binnen basisschool De Vliegeraar testten de directrice, een zorgleerkracht en iemand van de naschoolse opvang positief op corona. Daarop zijn vooral kleuters uit het tweede en derde kleuter in afzondering gebracht. In het lager zijn leerlingen selectief in afzondering op basis van het hoogrisicocontact dat ze hadden met de besmette patiënten.

Kinderen in het lager krijgen nu onderwijs op afstand, hetzij via livestream, of via opdrachten. De andere leerlingen op school krijgen gewoon les.

De Vliegeraar telt 243 leerlingen.