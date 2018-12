Ruim 80 miljoen voor vernieuwing tramtraject aan zee

Heel wat sporen van het 143 kilometer lange kusttramtraject zijn op het einde van hun levensduur en het reiscomfort moet omhoog. In 2022 gaan grote delen heraangelegd worden. Vooral tussen Oostende en Middelkerke, tussen Blankenberge en Zeebrugge en in Adinkerke wordt heel wat geïnvesteerd. "We zijn in West-Vlaanderen zeer blij met de investeringen die de minister aankondigt", zegt Suzy Costers van De Lijn West-Vlaanderen.

Vervanging tramstellen

Het stuk tussen Middelkerke en Oostende, is goed voor zowat 11 kilometer en 18 miljoen euro investeringen. Daar wil De Lijn opstuivend zand op de sporen vermijden en de gemiddelde snelheid van de kusttram verhogen.Jaarlijks gebruiken zowat 15 miljoen reizigers de kusttram. De stellen zijn inmiddels 40 jaar oud en worden tegen 2020 ook vervangen. In Zeebrugge wordt 8 miljoen geïnvesteerd in de trambedding. Voor het kusttramtraject in De Panne is er zo’n 16 miljoen gereserveerd.