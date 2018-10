Ruim 8 miljoen euro voor extra plaatsen in de klas

De Vlaamse overheid zal de volgende drie jaar 8,6 miljoen euro investeren om extra plaatsen te voorzien voor leerlingen in het secundair onderwijs in West-Vlaanderen.

Daar is het tekort aan plaatsen de komende jaren het grootst. De steden en gemeenten met de grootste tekorten krijgen middelen. Naast het geld dat vrijgemaakt wordt voor extra plaatsen in de klas, zijn er ook via andere kanalen zoals huursubsidies mogelijkheden om op relatief korte termijn plaatsen te realiseren.

In West-Vlaanderen krijgen Oostende, Kortrijk en Roeselare extra middelen. Het gaat respectievelijk om 3,3 miljoen, 2,8 miljoen en 2,4 miljoen euro.