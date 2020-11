Ruim 4.000 dagjesmensen met trein naar Oostende

Volgens burgemeester Bart Tommelein ging het om ruim 4.000 mensen die onder meer het gratis treinticket gebruikten. De burgemeester vraagt om het systeem met de gratisrittenkaart tijdelijk te stoppen tijdens de lockdown. Ook afgelopen weekend was het in Oostende druk. Net als afgelopen weekend was het woensdag opnieuw druk in Oostende. Tussen de 4.000 en 5.000 dagjestoeristen namen woensdag de trein richting de badstad. Dat is volgens burgemeester Bart Tommelein te wijten aan de gratis treintickets van NMBS. "Die zorgen voor een aantrekkingskracht. De politie moest vandaag niet ingrijpen maar het was te druk", aldus Tommelein.

Afgelopen zaterdag telde de NMBS bijna 8.000 dagjestoeristen op de trein richting Oostende. Toen moest de politie ingrijpen en werd de zeedijk eenrichtingsverkeer. Tommelein vraagt daarom om de regeling rond de gratis treinrittenkaart aan te passen. "Het is in deze periode geen goed idee om met zo veel volk samen te komen op dezelfde plek. Ik vraag de mensen om niet allemaal tegelijk naar Oostende te komen en om drukke plaatsen te vermijden."

Bekijk ook: