Ruim 400 dak- en thuislozen in Brugse regio

Eind 2022 hebben 52 organisaties het aantal volwassen dak- en thuislozen in het arrondissement Brugge geteld. Het waren er 418. Een vierde was jonger dan 26 jaar.

Niet alleen mensen die op straat slapen zijn geteld, maar ook mensen zonder eigen vaste verblijfplaats, die bijvoorbeeld bij vrienden logeren of langdurig in een instelling verblijven. De telling is een initiatief van De Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met de KU Leuven. Met de cijfers kunnen de gemeenten gericht actie ondernemen in de strijd tegen de problematiek.

Schepen Pablo Annys: “Ondanks alle inspanningen die Groep Brugge en de Brugse sociale organisaties ondernemen op vlak van dak- en thuisloosheid, blijft een grote groep mensen uit de boot vallen. We zullen dus bijkomende maatregelen moeten nemen om beter tegemoet te komen aan de noden van de dak- en thuisloze mensen in onze stad. Het verzamelde cijfermateriaal biedt ons hierbij een goeie houvast”.