Ruim 1200 snelrijders tijdens rally in Kortrijk

Vier flitsvoertuigen stonden strategisch opgesteld in de omgeving van het parcours en in het centrum van Kortrijk. Dat was onder meer het geval in de Rijselstraat, de Bergstraat en de Kwaburgstraat. Zaterdag werden er ruim 7.800 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 668 of 8,5% te snel. Ook zondag hield eenzelfde percentage zich niet aan de toegelaten snelheid: er werden 618 voertuigen geflitst van de 7.122 gecontroleerde voertuigen.

Ook heel wat foutparkeerders

De politie liet 58 voertuigen takelen omdat ze plaats moesten maken voor de rallyteams. 81 pv's werden opgemaakt voor parkeren op het voetpad, fietspad of een andere verboden plaats. Op het fietspad in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke stonden maar liefst 59 foutparkeerders op het fietspad.