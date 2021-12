De film behandelt het thema 'pesten op school'. Het is een scenario van Anna Verheyen die inspiratie haalde uit haar eigen leven. In de film speelt de 19-jarige Ninalotte Roose uit Ruddervoorde mee als Astrid; het populairste meisje op school en de pestkop.

In het echte leven liep Ninalotte school in Immaculata en Frères in Brugge. Sinds kort is ze model, maar nu dus ook voor het eerst actrice.

Bedoeling is om de film te promoten bij scholen als didactisch materiaal over pestproblematiek.