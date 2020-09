Ruben Van Gucht even landbouwer op Dag van de Landbouw

De Dag van de Landbouw vindt ook dit jaar plaats, maar werd voor de gelegenheid veranderd naar een digitale weekendeditie. 5 BV's vertoeven daarvoor twee dagen in een landbouwersgezin. Voor West-Vlaanderen trok presentator Ruben Van Gucht naar de familie Cobbaert in Oedelem.

Ieder jaar zetten op de Dag van de Landbouw een vijftigtal land- en tuinbouwers de deuren van hun bedrijf open en ontvangen ze ruim 100.000 bezoekers, maar door de huidige situatie is dat dit jaar onmogelijk. Daarom werd het evenement omgedoopt tot iets volledig nieuws: een digitale weekendeditie.

"Voor de Dag van de Landbouw 2020 pakken we uit met iets volledig nieuws. Dit jaar komen de bezoekers niet tot bij de boeren, maar brengen we het leven en werken op onze landbouwbedrijven via sociale en gewone media tot bij de mensen thuis. Bovendien trekken we voor de Dag van de Landbouw 2020 een heel weekend uit", licht voorzitter De Becker toe.

Ruben Van Gucht in Oedelem

Over heel Vlaanderen wagen 5 BV's zich in de 'boerenbubbel'. Voor West-Vlaanderen trekt Ruben Van Gucht naar de familie Cobbaert in Oedelem. Daar nam hij het onder andere op tegen boer Jan op een behendigheidsparcours met een tractor. Van Gucht won de wedstrijd.