Devroe was pas sinds april in dienst, als opvolger van sportief directeur Herman Van Holsbeeck. Inmiddels nam Michael Verschueren echter de sportieve leiding over en verzeilde Devroe op de achtergrond. "We willen Luc bedanken voor het werk voor de club en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière", aldus Michael Verschueren in een persbericht van Anderlecht.