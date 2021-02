Roven zeehonden ons visbestand leeg? Ja zeggen vissers, neen zeggen biologen

Er huist tegenwoordig een kleine kolonie zeehonden op het Klein Strand. En die paar dieren die er zwemmen zullen het verschil niet maken wat het visbestand betreft, zegt marien bioloog Kelle Moureau: “Wanneer we zeer voorzichtig uitgaan van vijftig zeehonden langs de hele Belgische kust die elk per dag 5,5 kg vis eten dan komen we uit op een jaarlijkse schatting van het hele bestand van 50 ton vis. Dat is ongeveer maar één vierde van de hoeveelheid vis die door de recreatieve visserij langs onze kust en Noordzee wordt gevangen. Er is een zekere voedselconcurrentie. Maar al zou dat een invloed hebben, we kunnen dat niet aantonen. Dan moeten we daarmee leren omgaan. Het is de natuurlijke terugkeer van een diersoort van onze natuurlijke fauna die hier thuis hoort.”