Dat is het meisje dat eerder deze week werd neergestoken in een studentenhuis in Kortrijk, net als haar ex-vriend. Ze verbleef graag in de bibliotheek van Kuurne en bracht er heel wat tijd door. Het rouwregister ligt er tot en met volgende dinsdag. Het gemeentebestuur en Sociaal Huis Kuurne bieden hun deelneming aan familie en vrienden van Youlia.

