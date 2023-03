Rouwregister Raoul Servais: "Zachte man" tot "Kunstenaar koesteren"

In cultuurcentrum De Grote Post in Oostende is vanmiddag een rouwregister geopend voor de overleden filmmaker Raoul Servais

Servais woonde al lang in Leffinge, maar is geboren in Oostende. Hij overleed afgelopen vrijdag op z’n 94ste. Raoul Servais was de pionier van de animatiefilm.

"Zachte man"

Bart Tommelein, burgemeester Oostende: "Het was een hele zachte man, met een ongelooflijke innemendheid. Maar vooral zijn werk was toch heel belangrijk. Hij bracht met zijn ‘tovenarij’ zoals men het zei, met zijn films, met zijn werk, toch wel trots en fierheid naar Oostende."

François Van de Waeter: "Ik vind elke kunstenaar moet je blijven koesteren, want kunst, dat vergaat niet. En zo’n man heeft er meer dan zijn stempel op gezet."

In cultuurcentrum De Grote Post ligt het rouwregister waar iedereen een persoonlijke boodschap kan neerpennen. Dit kan dagelijks van 12 tot 20 uur, vanaf 21 tot en met 26 maart.

Beperkte kring

De uitvaartdienst van Raoul Servais zal plaatsvinden in beperkte familiekring.