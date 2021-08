In het stadhuis van Poperinge is een rouwregister geopend na het overlijden van Graaf Henri d' Udecem d'Acoz. Hij overleed gisteren op 87-jarige leeftijd.

Henri d’Udekem d’Acoz was 10 jaar lang burgemeester van Poperinge en eerder van Proven. Hij overleed in z'n kasteel Couthof in Proven. Met het overlijden verliest Poperinge een opmerkelijk figuur. De vlaggen hangen dan ook halfstok. Vrijdag om 11 u is er de begrafenis in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge.