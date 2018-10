Karikaturist Rik Delneste, alias Nesten, krijgt een intiem afscheid. Maar de Kuurnenaars kunnen wel een rouwregister ondertekenen in het gemeentehuis.

Het plein voor het Kuurnse gemeentehuis is voor even omgedoopt tot Nestenplein. Bij het werk van de karikaturist, die vrijdag overleed, kunnen mensen bloemen of een tekening neerleggen.

In het gemeentehuis zelf ligt nog tot en met zaterdag een rouwregister. Zelf strooide Nesten rond dat hij een afscheid met mossels, frieten en bier wilde. Zo'n feest volgt wellicht in december wanneer hij jarig is.