Roularta trekt stekker uit webshopplatform Storesquare

Het webwinkelplatform Storesquare, waar producten worden aangeboden van lokale handelaars, houdt er op 28 februari mee op. "Het model van Storesquare is op lange termijn niet haalbaar", zo zegt Roularta vandaag. Het mediabedrijf heeft een belang van 65 procent in de webshop.

Storesquare werd begin 2016 opgestart. Het doel van het onlinewinkelplatform was om lokale handelaars te verenigen op één platform, en om zo de concurrentie te kunnen aangaan met de grote, vaak buitenlandse, webwinkels. De webshop was volgens Roularta voor sommige handelaars een succes, vooral voor diegenen die "een uniek assortiment in specifieke categorieën zoals kleding, schoenen en speelgoed" aanbieden.

Maar in andere categorieën bleek de prijsdruk te groot, en bleek de winst (na verpakking, verzending en retour) vaak lager te liggen dan bij de verkoop in de fysieke winkel. De tijd die de handelaar in het platform moest investeren, bleek ook niet altijd evenredig met de opbrengst van de onlineverkoop, stelt Roularta.

En ook voor het mediabedrijf zelf was de uitbating van Storesquare verlieslatend. "Kortom, Storesquare biedt voor te weinig handelaars een oplossing", vat het mediabedrijf samen. "Ondanks de groei van het platform en het toenemende aantal bezoekers blijkt het model van Storesquare op lange termijn niet haalbaar." En dus gaat vanaf 28 februari de stekker eruit.