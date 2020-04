Roularta stopt tijdelijk met Voetbalmagazine

"In augustus willen we er weer staan. Meer bepaald bij de start van de nieuwe competitie. Het is wachten tot de voetbalbond duidelijkheid verschaft over de kalender van het seizoen 2020-2021", zegt directeur magazines Jos Grobben. "Anderhalve week voor de nieuwe datum publiceren we een competitiespecial, zoals we dat elk jaar doen. We komen dus zeker terug." Grobben ontkent met klem geruchten over het definitieve einde van het weekblad.

"Voetbal is zo dood als een pier"

Oorzaak van de beslissing is de coronacrisis. "De inkomsten uit reclame zijn weggevallen. Uit een online onderzoek blijkt dat de belangstelling voor deze sporttak door het stilleggen van de competities minimaal is. Het voetbal leeft niet meer. Het is zo dood als een pier", stelt Grobben. De redacteurs van Sport/Voetbalmagazine worden drie maanden tijdelijk werkloos. De opdrachten voor freelancers worden opgeschort.

Het tijdschrift ontstond in 2001 toen Roularta twee aparte edities samenbracht: Voetbal Magazine en Sport Magazine. Maar eigenlijk gaat de ontstaansgeschiedenis terug tot 1980. In Wallonië verschijnt het onder de naam Sport/Foot Magazine. Het weekblad brengt naast sport- en voetbalnieuws ook interviews, enquêtes en een blik achter de schermen.