Roularta koopt partner Bayard Presse uit

Mediagroep Roularta neemt de belangen van zijn Franse partner Bayard Presse in verscheidene magazines over, onder meer in tv-magazine Télépro.

Roularta neemt het belang van 50 procent over in Senior Publications Nederland. Het wordt er zo volledig eigenaar van Plus Magazine. Het neemt ook het belang van 50 procent van de Fransen over in Belgomedia. Op die manier wordt Roularta volledige eigenaar van Télépro, het op een na best verkochte weekblad in Franstalig België. Het wordt zo ook meteen volledige eigenaar van de Duitse tijdschriften Plus, Frau im Leben en G-Geschichte.

Roularta neemt ten slotte 100 procent van de aandelen van Bayard Presse over in Press Partners, de uitgever van de Nederlandse site gezondheidsnet.nl. Hoeveel Roularta betaalt voor de transactie wordt niet bekendgemaakt. De verschillende merken hebben in totaal 378.000 abonnees. Roularta verstevigt zo zijn internationale expansie en merkenportefeuille, aldus CEO Xavier Bouckaert. Roularta en Bayard Presse waren dertig jaar partner in Senior Publications Nederland en Belgomedia.